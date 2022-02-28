500 مليون يورو مساعدات عسكرية أوروبية لأوكرانيا

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيرسل إلى الجيش الأوكراني معدات وأسلحة بقيمة 500 مليون يورو.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بوريل، الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بينها أسلحة بقيمة 450 مليون يورو، ومعدات وقاية بقيمة 50 مليون يورو.

وأضاف أن هذه المساعدات ستمول من صندوق “إرساء السلام في أوروبا” ومن “الصندوق الحكومي الدولي”.

وأكد بوريل أن حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قد تشمل أيضا طائرات حربية، مبينا أن الاتحاد الأوروبي ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الطائرات التي تحتاجها بلاده.

وفي وقت سابق الأحد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد أنه سيمول لأول مرة في تاريخه شراء وتسليم أسلحة لدولة تخوض حربا.

وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة الفنلندية عن قرارها إرسال ألفين سترة واقية من الرصاص و ألفين وخوذة و100 نقالة ومعدات طبية كاملة لمحطتين إسعاف.

وكانت فنلندا أعلنت في وقت سابق قرارهم تقديم مساعدات مالية بقيمة 14 مليون يورو لأوكرانيا.

كما أعلنت السويد على لسان رئيسة وزرائها ماغدالينا أندرسون، عزمها تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وذكرت في مؤتمر صحافي الأحد، تقديم أسلحة خفيفة ومضادات دروع للجيش الأوكراني، و5 آلاف سلاح مضاد للدروع من طراز أي تي 4، و5 آلاف سترة واقية و5 آلاف خوذة ومواد غذائية تكفي لـ 135 ألف جندي، غى جانب مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو.

كما أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف تقديم بلاده مساعدات عسكرية لوجستية للجيش الأوكراني إلى جانب مساعدات إنسانية

والسبت أعلنت الحكومة الألمانية،، عزمها تزويد أوكرانيا “في أقرب وقت” ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض ـ جو من طراز “ستينغر”، لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.