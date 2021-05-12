53 شهيدا و 320 إصابة في غزة.. وحرس الحدود ينتشر في مدن "48"

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، إلى 53 شهيدا، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، الأربعاء.



وقالت الوزارة في بيان: "تحديث لإجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة الساعة (3 مساء)، 53 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و320 إصابة بجراح مختلفة".

من جهة ثانية وصل خلال الساعات الأخيرة مئات العناصر من حرس الحدود الإسرائيلي إلى بعض المدن العربية في إسرائيل التي شهدت توترا منها اللد ووادي عارة وعكا.

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع رؤساء البلديات في المدن المختلطة اللد والرملة وحيفا وعكا، مؤكدا ضرورة أن يعمل قادة الجمهور على منع "المتطرفين من المساس بنسيج الحياة الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل بعد ظهر اليوم إلى مركز شرطة عكا لإجراء تقييم للوضع في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية.

وشارك في تقييم الوضع رئيس البلدية ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة ومسؤولون كبار آخرون.

بدوره، طلب وزير الداخلية أريه درعي من رؤساء السلطات المحلية العمل على تهدئة الخواطر في صفوف السكان، والقضاء على العنف.

ويسود الهدوء الحذر مدينة اللد حاليا بعد ليلة عنيفة قام خلالها مواطنون عرب بإحراق كنس يهودية وما لا يقل عن ثلاثين سيارة، مما دفع بالشرطة الإسرائيلية إلى إجلاء عائلات بأكملها عن منازلهم تحت حمايتها.

وفي أعقاب المواجهات العنيفة أعلنت في اللد حالة طوارئ مدنية وانتشرت فيها قوات حرس حدود تم إرسالها من الضفة الغربية.

وقال مفتش الشرطة العام الجنرال يعكوف شبتاي إن قرار الإعلان عن حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة للتعامل مع مظاهر العنف، منها فرض السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على كل شخص يرفض التقيد بتعليمات القوات في الميدان