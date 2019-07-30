54 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ بداية 2019

وثّق مركز حقوقي فلسطيني، استشهاد 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا و4 نساء، في قطاع غزة، على يد القوات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام 2019.

جاء ذلك في تقرير إحصائي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الثلاثاء، يرصد فيه اعتداءات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد المركز، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا و4 نساء، وأصابت 3723 بينهم 1226 طفلا و179 امرأة".

واتهم إسرائيل باستخدام "القوة المميتة" لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين خاصة المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية التي تنظم أسبوعيا قرب السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.

وسقط الجرحى والشهداء في غزة خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرات "العودة" الأسبوعية إضافة إلى غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع على فترات متفرقة منذ بداية العام الجاري.

وذكر المركز الحقوقي أن قوات البحرية الإسرائيلية ارتكبت 207 اعتداءات على الصيادين في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، أسفرت عن إصابة 15 صيادا واعتقال 28 آخرين، إضافة لاحتجاز 11 قاربا، وإلحاق أضرار بمعدات الصيد في 9 حوادث.

وأشار إلى اعتقال الجيش الإسرائيلي لـ 88 فلسطينيا بينهم 22 طفلا من القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وبحسب التقرير، فقد نفذت قوات الاحتلال 27 عملية توغل في مناطق مختلفة من القطاع غزة، أقدمت خلالها على تجريف عشرات الدونمات المزروعة.

وطالب المركز السلطات الإسرائيلية برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة، بما يشمل مرور الأفراد والبضائع.

ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.