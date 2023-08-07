55 غريقا ومفقودا قبالة السواحل التونسية

في كارثة جديدة في سجل الهجرة غير المشروعة فقد سجلت خفر السواحل التونسية غرق 11 شخصا على الاقل فيما اعتبر 44 اخرين في عداد المفقودين في اعقاب غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية بوسط شرق البلاد.

وليلة امس انتشلت 7 جثث ليصل عدد تاضحايا 11 بالاضافة إلى انقاذ شخصين وكلهم من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء حيث ان المركب كان يقل 57 مهاجرا وانطلقوا من صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين وفق ما قال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة فرانس برس

وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط سيما المطله عليه من شمال افريقيا أخطر طريق للهجرة في العالم مع تسجيل أكثر من 20 ألف وفاة فيها منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت السلطات التونسية قد اعلنت الاحد الماضي انتشال 12 جثة ، ولا يعرف فيما اذا كان القاربان يعودان لحادث واحد ام انهما منفصلين ويرجح أن القاربين المتهالكين أبحرا من صفاقس الخميس حيث باتت صفاقص تمثل نقطة انطلاق للمهاجرين من جنسيات دول تقع في جنوب الصحراء وغالبا ما تنتهي محاولات العبور بمأساة.

ومنذ مطلع العام الحالي 2023 تم العثور على 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة الساحل التونسي، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء. فيما تم انقاذ 34290 مهاجرا.