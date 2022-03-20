562 أسيرا روسيا لدى أوكرانيا

كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن بلادها لديها 562 أسيرا روسيا.

وفي تصريح للإعلام المحلي، السبت، أوضحت فيريشوك أنه بجانب الأسرى، لدى أوكرانيا جثامين قتلى للجيش الروسي.

وأضافت أن أوكرانيا تعامل الأسرى الروس بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت فيريشوك أن بلادها تشارك بياناتها عن الأسرى وجثامين القتلى الروس مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن العديد من الأسرى الروس لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.