57 إصابة في محيط "قبر يوسف".. والإحتلال يعتقل نساء خططن لعملية ثأر للنابلسي

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإحتلال الإسرائيلي، في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن أكثر من من 57 شابا إصيبوا بجراح مختلفة، خلال التصدي لإقتحام منطقة "قبر يوسف" من قبل قوات الإحتلال والمستوطنين.

وقال الهلال الأحمر، إن أحد الشبان تعرض لإصابة خطيرة في البطن جراء إصابته ببرصاص الإحتلال، بينما اصيب 3 آخرين بالرصاص المطاطي، و 53 بحالات اختناق.

من جهة أخرى، كشفت قناة كان العبرية، عن إحباط قوات الإحتلال لمخطط من قبل خلية مكونة من 3 نساء فلسطينيات، للثأر للشهيد إبراهيم النابلسي، الذي اغتيل خلال اشتباكات مع قوات خاصة من جنود الإحتلال داخل البلدة القديمة في نابلس.

وقالت "كان"، إن قوات الإحتلال تمكنت من كشف الخلية في محافظة نابلس، والتي كانت تخطط للقيام بعملية نوعية، في شمال الضفة الغربية، ثأرا للنابلسي.

وتعرضت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لحصار مشدد لأكثر من 4 أسابيع، قامت خلاله قوات الإحتلال بإغلاق جميع مداخل المدينة، بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، كاجراء عقابي على مجموعة "عرين الأسود"، التي يتمركز معظم عناصرها داخل البلدة القديمة.

واستهدفت قوات الإحتلال، عبر عمليات مكثفة اغتيال معظم قادة "عرين الأسود"، التي نفذت عشرات عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة ضد قوات الإحتلال والمستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية، توترا متصاعدا وتزايدا في العمليات الموجهة ضد جيش الإحتلال والمستوطنين، خاصة في منطقتي نابلس وجنين، مما دفع القوات الاسرائيلية لإطلاق عملية "كاسر الأمواج"، منذ عدة اشهر لوقف هجمات المسلحين الفلسطينيين.









