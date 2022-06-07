579 حالة إعدام في العالم العربي خلال عام

تصدرت مصر والسعودية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021، والتي بلغ عددها 579 حالة في 18 دولة، بحسب ما أظهره تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" السنوي.

وذكر التقرير أن "عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2021 بلغت 579 في 18 دولة، بزيادة قدرها 20% عن الإجمالي المسجل لعام 2020 التي سجلت حينها 483 حالة إعدام".

وحسب التقرير: "احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم السعودية بـ65 حالة إعدام".

وتابع: "حلت سوريا في المرتبة الثالثة بما لا يقل عن 24 حالة، بعدها الصومال بأكثر من 21، ثم العراق أكثر من 17، فاليمن بأكثر من 14، وعمان بما لا يقل عن حالة واحدة، ولم يستطع التقرير تحديد العدد تماما"، مشيرا إلى أن "الإمارات حلت أخيرا بما قد يزيد عن حالة إعدام واحدة".

وشدد التقرير، على أن "دول عدة استخدمت العام الماضي الإعدام كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين".