58 قتيلا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في اليابان

هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن عشرات الأشخاص ما زالوا مفقودين.

يتواصل سقوط أمطار غزيرة الأربعاء في وسط اليابان حيث تخشى السلطات مصرع ما لا يقلّ عن 58 شخصاً بسبب فيضانات وانزلاقات أرضية منذ نهاية الأسبوع الفائت خصوصاً في جنوب غرب البلاد.

ومنذ صباح السبت، تساقطت في مناطق شاسعة من كيوشو، الجزيرة الكبيرة الواقعة في جنوب غرب الأرخبيل، أمطار غزيرة أدت إلى الكثير من الفيضانات والانزلاقات الأرضية المميتة.

وبينما تنتقل الأمطار حالياً نحو الشمال أكثر، أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية لفترة وجيزة الأربعاء حال التأهب القصوى في مناطق غيفو وناغانو في الوسط الجبلي للبلاد، قبل أن تخفّض مستوى حال التأهب.

ورُفعت التوصيات بإخلاء المنازل الأربعاء لمئات آلاف السكان في البلاد، لكنها لا تزال تشمل قرابة 900 ألف شخص.

وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس سيء في أجزاء كبيرة من البلاد حتى الجمعة على الأقل، مع احتمال تساقط أمطار قوية في بعض الأماكن.

ونُشر أكثر من 80 ألف عنصر من فرق الإنقاذ بينهم الكثير من أعضاء وحدة الدفاع عن النفس اليابانية، في المناطق المنكوبة في الأيام الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا الأربعاء سقوط 53 وفاة منذ نهاية الأسبوع الفائت، مشيراً إلى أنه يُشتبه بأن هناك خمس وفيات إضافية.

وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن عشرات الأشخاص ما زالوا مفقودين.

وتوقف تساقط الأمطار في قسم كبير من كيوشو حيث بات بامكان السكان معاينة الأضرار الجسيمة وإقامة جنازات الضحايا.

ووصف كيسوكي ماسودا وهو أحد سكان مدينة هيتويوشي في منطقة كوماموتو، لوكالة "جيجي" للأنباء حالة الرعب التي انتابته عندما جرفت موجة من نهر فاض عن مجراه أحد جيرانه.

وقال الرجل البالغ 67 عاماً "جُرف أمامي" مضيفاً "شعرت بعجز تام".

وفقدت ناومي نيشيمورا والديها اللذين قضيا بسبب الفيضانات في هيتويوشي.

وروت لقناة تلفزيونية يابانية وهي تبكي "لم يرغبا في المغادرة، حتى عندما جاء جار لهما لدفعهما إلى إخلاء المنزل (...) لأنني كنت قد قلت لهم أنني قادمة إليهم" في ذلك اليوم.

