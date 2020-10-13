58 وفاة بكورونا في العراق وحصيلة إصابات قياسية جديدة بالاردن

أعلن العراق الثلاثاء، تسجيل 58 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 7 وفيات بالفيروس، وسجل الاردن 2054 حالة اصابة، وذلك في حصيلة قياسية جديدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 58 وفاة و3.921 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4.158 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 409.358؛ منها 9.970 وفاة، و344.208 حالات شفاء.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات و638 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 335 مريضا منه.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 107.213، بينها 1.053 وفاة، و93.557 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الاردنية الثلاثاء عن تسجيل 2054 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 2047 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (28127) حالة.

كما سُجّلت (18) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (225) حالة.

