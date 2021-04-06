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59 مخطوفا ومفقودا إثر هجوم لداعش في البادية السورية

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 01:27
ارشيف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من تنظيم داعش الارهابي خطفوا الثلاثاء، 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين؛ إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية وسط سوريا، .

وأوضح المرصد أنه ”خلال اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنيا، كانوا يجمعون الكمأة في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً“.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضا عن ”اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي“.

كلمات دالة:تنظيم الدولة الاسلامية - داعشسورياالمرصد السوري لحقوق الانسان

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