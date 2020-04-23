6 إصابات كورونا بالضفة والسجن 6 أشهر لهارب من الحجر في غزة

هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في غزة بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله الخميس، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 480.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، في الإيجاز الصحافي الصباحي حول آخر تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الست، ممرضا من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، بالإضافة إلى خمس حالات سُجلت داخل مدينة القدس في مخيم شعفاط وحي الثوري وجبل المكبر.

وبينت أنه بتسجيل الإصابات الست الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين إلى 480، ولفتت إلى انه تم تسجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى في مركز التأهيل ببيت لحم ومركز حلحول، ما يرفع حالات التعافي إلى 92.

وفي الاثناء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن محكمة في قطاع غزة حكمت بالسجن ستة أشهر على فلسطيني هرب من منشأة للحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد في رفح على الحدود المصرية.

وأُلقي القبض على الرجل (33 عاما) يوم السبت بعد بضع ساعات من هروبه من المنشأة التي يُعزل فيها من يعبرون من مصر إلى القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية، إجباريا لمدة 21 يوما.

وقالت الوزارة إنه كان بالمنشأة منذ أقل من أسبوع وأجري له اختبار الفيروس بعد القبض عليه وجاءت نتيجته سلبية.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن الذي أصدرته محكمة عسكرية تديرها حماس، غُرم الرجل 700 دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن في غزة بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم تورد الوزارة تفاصيل عن كيفية هروب الرجل من المبني الخرساني الذي يضم 500 غرفة، وهو مكون من طابق واحد ومحاط بجدار وتحرسه الشرطة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الرجل سيواجه أيضا تهما تتعلق ببيع المخدرات بسبب انتمائه لعصابة للمخدرات.

وقال مسؤولو الصحة إن 17 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في قطاع غزة. ويقيم نحو مليوني شخص في القطاع كثيف السكان.

