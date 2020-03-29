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6 إصابات جديدة بالكورونا في فلسطين

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 08:42
تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنّة شمال غرب القدس
تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنّة شمال غرب القدس

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في ساعة مبكرة الأحد، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 104.

وقالت ملحم، في بيان صحافي، إنه “تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنّة شمال غرب القدس، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها، و3 نساء تتراوح أعمارهن بين (30- 50) عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع حصيلة الإصابات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 104”.

ومن ضمن الإصابات أيضا، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية بالضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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