6 اصابات كورونا جديدة في الأردن وتسجيل 9 وفيات بالجزائر

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر تسجيل 6 حالات كورونا جديدة في الأردن اليوم الثلاثاء ليرتفع الاجمالي الى 274 حالة مؤكدة.

كما أعلن عن تسجيل 4 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة.

وعن تفاصيل الاصابات قال جابر إن 4 حالات من محافظة إربد لمخالطين وحالتين في عمان لمخالطي أحد المصابين.

وشدد على أن العمارات التي فحصت في إربد لطلاب عرب 48 أثبتت أن كافة المخالطين غير مصابين.

وبين أنه تم اجراء 1228 فحص كورونا اليوم، وجميع الفحوصات في وادي موسى كانت سلبية.

وسجلت الجزائر الثلاثاء، أعلى معدل وفيات بكورونا في البلاد، إثر وفاة 9 مصابين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 9 وفيات، رفعت الحصيلة إلى 44، كما تم تسجيل 132 إصابة رفعت الإجمالي إلى 716".

وتعد هذه الحصيلة اليومية الأعلى منذ ظهور الفيروس في الجزائر 25 فبراير/ شباط الماضي.

والسبت، بدأ فرض حظر التجول الليلي في 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد وهي باتنة، سطيف، قسنطينة (شرق)، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، المدية (وسط)، وهران (غرب) والوادي (جنوب)"، وقبلها تم فرض الحظر بالعاصمة الجزائر وعزل محافظة البليدة بؤرة الوباء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 824 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 40 ألفا، فيما تعافى نحو 174 ألفا.