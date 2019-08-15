6 انفجارات عنيفة في محيط قاعدة معيتيقة الجوية بليبيا

نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن شهود عيان أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مطار معيتيقة الجوي بعد سقوط عدة قذائف عليه.

وفي غضون ذلك، قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء مواقع وتمركزات بها عدد من “المرتزقة حاملي الجنسيات الأجنبية” في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس ، بحسب المصدر نفسه. وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أن هذه العملية نفذت “بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات الجيش الليبي”.

كما نقلت عن شعبة الإعلام الحربي التابعة لمليشيات حفتر أن “ما تبقى من مجموعات الحشد (في إشارة للمسلحين الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني)،فرت من مناطق العزيزية ، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء قصف مقاتلات سلاح الجو ، مما خلف عددا من الجرحى والقتلى منهم”. (د ب أ)