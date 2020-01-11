6 دول عربية تعلن الحداد على قابوس

أعلنت مصر والأردن وقطر والإمارات والكويت والبحرين، السبت، الحداد 3 أيام على وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد عن عمر يقترب من 80 عاما.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية الجمعة.

ونعت الرئاسة المصرية السلطان الراحل بالقول وفق بيان: “فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة”.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وأمر الملك عبدالله الثاني بإعلان الحداد على قابوس بن سعيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السبت، “نعى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ببالغ الحزن والأسى المغفور له السلطان قابوس”.

وأكد أمير قطر أن “السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبعد النظر، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف”.

وأمر أمير قطر بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، السلطان قابوس، آمرا بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لـ3 أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة السلطان قابوس، وفق ما نقله إعلام محلي.

وأعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى، الحداد على روح الفقيد الراحل لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك تكون كل دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت الحداد على السلطان الراحل باستثناء السعودية التي قدمت تعازيها فقط في بيان للديوان الملكي وذلك حتى الساعة 10:10 ت.غ.

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وفي وقت سابق السبت، أدى وزير الثقافة هيثم بن تيمور اليمين القانونية سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يقترب من 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان “الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.