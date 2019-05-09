6 سفن من 4 دول تجري مناورة في بحر الصين الجنوبي

قال مسؤولون الخميس إن ست سفن من الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند أبحرت سويا لأول مرة عبر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وذلك في إطار مناورات بحرية سنوية.

وقد غادرت السفن الست كوريا الجنوبية الثلاثاء، وهي الآن تعبر مياه سنغافورة، حيث ستجري المناورات البحرية متعددة الأطراف لعام 2019 في إطار تعاون دول رابطة جنوب شرق آسيا.

وقال جوناثان زاتا، المتحدث باسم البحرية الفلبينية إن السفن سوف تمر في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، ولن تعبر في أي مناطق متنازع عليها.

وأضاف: “نحن لا نحاول التحرش بأي دولة، ولكننا نبرز فقط حقيقة أننا نتعاون مع القوات البحرية الأخرى”.

ومن المقرر أن تقوم السفن بسلسلة من التدريبات التي تشمل مناورات بحرية لتطبيق أنواع مختلفة من السيناريوهات أو التهديدات، بالإضافة إلى أنشطة اتصالات وتفاعل اجتماعي خلال الإبحار.