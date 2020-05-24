ستة قتلى بتفجير استهدف محتفلين بالعيد في الصومال

نجم الانفجار عن لغم مزروع بموقع كان يشهد تجمعا للاحتفال بحلول عيد الفطر، في معسكر للنازحين شمال مدينة بيدوة بجنوبي الصومال.

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين مساء الأحد، في تفجير استهدف تجمعا للاحتفال بعيد الفطر جنوبي الصومال.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن لغما مزروعا انفجر بموقع كان يشهد تجمعا للاحتفال بحلول عيد الفطر، في معسكر للنازحين، شمالي مدينة بيدوة في إقليم باي.

وذكر أن التفجير أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة.

ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.

