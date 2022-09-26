13 قتيلا بينهم اطفال في هجوم على مدرسة روسية

ارتفع الى 13 عدد الضحايا في عملية لاطلاق النار في مدرسة مدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم الاثنين وقالت وزارة الداخلية الروسية ان المهاجم اطلق الرصاص على نفسه وقتل على الفور واعلنت عن اصابة 20 شخصا على الاقل بجروح



ووفق الداخلية الروسية فقد وقع الحادث في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، قد وقع صباح اليوم، واعلن حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، بداية عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من إغلاق نفسها في المكتب قبل ان تتحدت الوزارة عن الحصيلة الجديدة