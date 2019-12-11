6 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

لقي ستة أشخاص، بينهم شرطي، مصرعهم فى إطلاق نار بمدينة جيرسي الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأفادت تقارير، في وقت سابق الثلاثاء، بإصابته شرطي في الرأس، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، بمدينة جيرسي في ولاية نيوجرسي شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من القوات الخاصة وهي تجري عمليات بحث في مكان وقوع إطلاق النار.

وذكرت التقارير أن مسلحين اثنين فتحا النار في مدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي ما أدى إلى إصابة الشرطي بالرأس. وقال مسؤولون إن اثنين من المشتبه بهم حوصروا في متجر. وتم نقل الشرطي إلى مستشفى قريب، قبل أن تعلن وفاته لاحقا.