6 قتلى جراء تسرّب مواد كيميائية في مصنع للأغذية في جورجيا

قُتل ستة عمال في مصنع للاغذية في غينزفيل بولاية جورجيا الخميس بعد تسرب للنيتروجين السائل لم يُعرف سببه خلّف ايضا 11 جريحا، حسبما ذكرت السلطات في هذه المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقال زاكاري براكيت من إدارة الإطفاء في مقاطعة هول، خلال مؤتمر صحافي، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في المصنع وتوفي سادس لدى وصوله إلى المستشفى.

وروى سائق شاحنة كان شاهدا على الحادث “كان هناك شخصان أو ثلاثة ممددين أرضا عندما وصلت الإسعافات الأولية. كانوا قد فقدوا الوعي”. اضاف “أصلي لله وانا أفكر في عائلات كل من فقدوا حياتهم”.

وتابع “هذا يظهر مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأشياء في غمضة عين. الحياة يمكن ان تتغير بشكل كبير”.

وقال شون كاوتش، مسؤول السلطات الصحية الإقليمية، إن هناك ثلاثة جرحى في حال حرجة، وخمسة يعانون إصابات طفيفة، بينما تمكن ثلاثة آخرون من مغادرة المستشفى بعد ظهر اليوم نفسه.

وأشار الى أن جميع المصابين يعانون مشاكل تنفسية.

ولا يزال سبب التسرب الكيميائي الذي لم يؤد الى حصول انفجار، مجهولا الى الآن. وقال ديريك بوث المتحدث باسم مكتب الشريف، إن المحققين استطاعوا بعد الظهر دخول الموقع.

وقال نيكولاس انكروم، نائب رئيس شركة “فاونديشن فود غروب”، إن الحادث وقع نحو الساعة 10 (15,00 ت غ) عندما تحطم خط نيتروجين سائل داخل مصنع متخصص في تصنيع منتجات الدواجن.

واضاف ان 130 موظفا آخرين في الشركة الواقعة بمنطقة صناعية جنوب غربي غينزفيل على بعد 80 ميلًا شمال أتلانتا، تم إجلاؤهم سريعا. (أ ف ب)