6 قتلى في معارك بين ابناء عمومه في حماة السورية

قتل 6 اشخاص على الاقل واصيب العشرات بجروح في معارك ضارية اندلعت بين ابناء عمومه في مدينة حماة السورية مساء الجمعة

وقالت مصادر في المنطقة ان قتالا عنيفا اندلع في صفوف عائلة التريمسة بريف حماة بعد ان تبلغو بوجود اشتباكات في في منطقة اطمة عند حاجز ابو حمود بين آل نجار وآل ساري اولاد عمومة وهما من عشيرة التريمسة وقد قتل على الاقل 6 اشخاص وعرف منهم :

طاهر النجار

محمد طاهر النجار

عمر طاهر النجار

يحيى محمد النجار

أحمد نوفل الساري

الاصابات

عبد الله طاهر النجار

زكريا محمد النجار

احمد طاهر النجار

الطفلة رغد العبد الله

وافادت المصادر ان قوات المهام الخاصة وجهاز الأمن العام وصلت الى منطقة اطمة لايقاف الاشتباكات واعتقال المتسببين والمشاركين بالنزاع الحاصل الذي لم تعرف اسبابه