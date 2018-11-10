6 قتلى من الجيش السوري بقصف للمسلحين

عناصر من الجيش السوري

لقي 6 من عناصر الجيش السوري مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح نتيجة قصف المسلحين على مناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وسجل الجيش الروسي تسع حالات لإطلاق النار، أربع في كل من محافظتي حلب وحماة، وحالة واحدة في اللاذقية.

من جهتهم، لم يشر ممثلو الجيش التركي في اللجنة الروسية التركية للرقابة على وقف إطلاق النار إلى أي انتهاكات في المناطق الخاضعة للرقابة، خلافا لما سجله الجانب الروسي.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أن مركز المصالحة الروسي في حميميم، لم ينفذ أي عمليات إنسانية خلال اليوم الماضي، ولم يبرم أي اتفاق جديد على الانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار، وأن عدد الجماعات المسلحة التي أعلنت انضمامها لوقف إطلاق النار لا يزال 234 جماعة بلا تغيير.