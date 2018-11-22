مقاتلون من حركة الشباب الصومالية/ أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي أن 6 إرهابيين من عناصر حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة قد قتلوا بغارتين شنهما الطيران الأمريكي في الصومال اليوم الخميس.

وأضاف أن الضربتين وقعتا قرب بلدة هاراديري في ولاية غالمودج شمال شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وتخوض حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، "كفاحا مسلحا" ضد الحكومة المركزية في الصومال، وتعرقل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في هذا البلد.

وتوجه الولايات المتحدة ضربات جوية منتظمة لمسلحي الحركة، التي أدرجتها واشنطن سنة 2008 على قائمة التنظيمات الإرهابية