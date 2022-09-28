6 قتلى و 15 إصابة إثر قصف إيراني ل"أربيل" والسليمانية" شمال العراق

قتل 6 أشخاص ، وأصيب 15 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، إثر قصف مدفعي إيراني استهدف قرى في مناطق مدينتي أربيل والسليمانية شمال العراق.

وأفادت مصادر، بأن القصف الإيراني على قرى تابعة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مستمر منذ أيام، وأنه تسبب بموجة نزوح لعدد كبير من العائلات.

وشن الحرس الثوري هجمات بالصواريخ والطائرات مسيرة على المنطقة الكردية بشمال العراق، فيما أعلنت مصادر كردية أن "الحرس الثوري" جدد قصفه بخمسة صواريخ

وقالت مديرية الدفاع المدني في قضاء كويسنجق أن نحو عشرين صاروخا استهدف مواقع الحزب الديمقراطي الإيراني "أزادي" في القضاء التابع لمحافظة أربيل.

واستهدفت عشر مسيرات إيرانية مواقع حزب كوملة الإيراني في قرية زركويز، جنوب شرق السليمانية.

حال اطفال المدارس في مدينة كوية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان بسبب القصف الايراني العشوائي على المنطقة.#مهساامینی pic.twitter.com/P8EMnlazb4 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 28, 2022

"الديمقراطي الكردستاني"

ولاحقا، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للنظام في إيران، في بيان الأربعاء عن مقتل اثنين من عناصره في قصف صاروخي وقصف بمسيرات شنّته إيران.

ودانت وزارة الخارجية العراقية استهداف إيران المدفعي والصاروخي على مناطق في كردستان العراق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وأفادت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

حالة من الهلع والخوف لدى الاطفال في مدارس مدينة كوية في اربيل بعد القصف الايراني الذي استهدف المدينة بصورة كثيفة.#مهسا_امینی pic.twitter.com/gPeafUPomW — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 28, 2022

قصف كثيف

ونقلت الشبكة عن رئيس حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا، قوله إن مقرات الحزب في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل تعرضت لقصف من جانب إيران. وأشار رئيس الحزب إلى أن القصف لا يزال مستمرا دون أن يوضح حجم الأضرار.

كما نقلت الوكالة عن مدير ناحية سيدكان، إحساب جلبي، أن الحرس الثوري الإيراني واصل قصف مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

وقال جلبي للشبكة الكردية إن القصف المدفعي بدأ منذ يوم السبت الماضي، واستهدف قرى ومرتفعات تتبع محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

ووصف جلبي قصف اليوم بأنه "أشد كثافة" من الأيام الماضية بعد سقوط عدد أكبر من القذائف على أراضي الإقليم.

صور للقصف المدفعي والجوي الإيراني على السليمانية شمالي العراق #العربية pic.twitter.com/J7OMjYUZpb — العربية (@AlArabiya) September 28, 2022

الحرس الثوري يستهدف المواقع الكردية

وشن الحرس الثوري الإيراني يومي السبت والاثنين الماضيين موجة من الضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدفت مواقع كردية، وفقا لـ" أسوشيتد برس".

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت تاريخياً تمرداً مسلحاً ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها في السنوات الأخيرة، بحسب فرانس برس.

لكن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدّة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينشر حزب كومله الكردي الإيراني، الذي خاض تاريخياً تمرداً ضد النظام في إيران، بشكل يومي مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات بشأن التظاهرات التي تشهدها إيران منذ عشرة أيام، بعد وفاة أميني.