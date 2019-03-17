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60 ألفا فروا من آخر جيب لداعش منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية

60 ألفا فروا من آخر جيب لداعش منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية
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