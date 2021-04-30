60 ألف فلسطيني يصلون ثالث جمعه من رمضان في الأقصى

أدى 60 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، إن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة باستثناء عدة آلاف منهم نجح الكثير منهم من الوصول عبر طرق التفافية.

كما منعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس منذ ساعات الصباح، بالتزامن مع توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس علّقت في شهر رمضان العام الماضي قدوم المصلين إلى المسجد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد طلبت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس من الوافدين إلى المسجد الالتزام بالتعليمات الصحية بما فيها ارتداء كمامات والتزام التباعد وجلب سجاجيد الصلاة.

وانتشرت فرق النظام والكشافة وحراس وحارسات وسدنة المسجد الأقصى في المسجد لتقديم المساعدة للمصلين. (الأناضول)