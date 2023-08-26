60 % من نفط العالم بحوزة بريكس والغرب مصدوم

بانضمام 6 دول اليها بعد قمتها الاخيرة ، المختتمة في عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا، يوم 24 أغسطس/آب الجاري تكون دول بريكس قد استحوذت على الاقل على 60 بالمئة من دول العالم

ومع بداية العام المقبل، ستنضم إلى هذا التجمع الأرجنتين، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة فيما قدمت 17 دولة أخرى طلبات ترغب بالانضمام إلى الاتحاد.

وبعد قمة جوهانسبرغ، تعتزم "بريكس" اعتماد العملات الوطنية في التجارة، وتوسيع التعاون بين الدول حيث ستسيطر تركيبته الجديدة على 80% من إنتاج النفط العالمي، وذلك بتأثير انضمام السعودية والإمارات وإيران.

وفق التقارير فأن "نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" سيبلغ 30% من الاقتصاد العالمي، إذ سيتجاوز 30 تريليون دولار". ومع بداية العام المقبل سيتجاوز عدد سكان الدول الأعضاء في "بريكس" مجموعة "السبع" بنحو 5 مرات.

ووصفت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، توسع مجموعة "بريكس" بأنه هزيمة شخصية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقالت انه سينضم ما يقرب من نصف البشرية، بما في ذلك بعض أسرع الاقتصادات نمو|ًا، إلى هذا التحالف العالمي الحقيقي".

رئيس الدبلوماسية الأوروبية، الذي ينظر إلى أوروبا وكأنها حديقة، وبقية العالم باعتباره غابة، ينبغي له أن يدرك حدود قوة الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للصحيفة التي اكدت ان عصر أوروبا قد ولى