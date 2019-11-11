6/1 النساء السوريات ارامل

كشف تقرير ديموغرافي صادر عن المكتب المركزي للإحصاء، التابع للنظام السوري، وجود 518 ألف أرملة في سوريا، وهي خاصة بـ (إحصاءات 2018) مقابل 43 ألف رجل أرمل.

ويقول التقرير؛ إن واحدة من بين كل ست نساء متزوجات فقدت زوجها.

يشار إلى أنّ مصير الآلاف من الشباب ﻻ يزال مجهولا، فالبعض قضى في معتقلات النظام السوري، ولا يعلم عن مصيرهم شيئا، بينما ذهبت بلاد اللجوء بنصيب الأسد من الشباب والرجال.

وتعتقد المحامية والناشطة الحقوقية، هدى العبدالله، أنّ الإحصاءات ﻻ تزال غير دقيقة، فالكشف عن مصير الشباب في الأفرع الأمنية، سيشكل صدمة اجتماعية جديدة.

واعتبرت أنّ المجتمع يعيش مرحلة حرجة اختل فيها التوازن بسبب الفوارق بين نسبة الذكور والإناث، محملة النظام السوري تبعات الموضوع مستقبلا وانعكاساته الاجتماعية سواء على نفسية النساء، حسب تعبيرها.

يذكر أنّ دمشق فرغت في العام 2015 من وجود الشباب، خوفا من الحواجز الطيارة والاعتقالات التعسفية، ما عدّه نشطاء يومها ظاهرة فريدة وخطيرة عاشتها العاصمة برعب وقلق.

يشار إلى أن البيانات وردت في المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض 2017 - 2018 .