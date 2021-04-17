61 وفاة بكورونا في الأردن و28 في فلسطين وانطلاق حملة التطعيم بالعاصمة الليبية

تواصلت الوتيرة المرتفعة لاعداد الوفيات بكورونا في الاردن وفلسطين السبت، فيما بدأ تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كوفيد السبت، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي في البلد الذي أضعفته النزاعات.

أعلنت وزارة الصحة الاردنية السبت، تسجيل 1596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة، فيما سُجّلت (61) حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.

وفي فلسطين، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 وفاة وألفا و618 إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تعافي ألف و773 مريضا.

واوضحت الوزارة إن 18 وفاة و300 إصابة، سُجلت في الضفة الغربية، في حين سجلت 10 وفيات وألفا و318 إصابة بقطاع غزة.

وأشارت إلى وجود 172 مريضا في غرف العناية المركزة، إضافة إلى 51 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك، بلغ إجمالي إصابات كورونا في فلسطين، 308 آلاف و579، منها 3 آلاف و251 وفاة، و273 ألفا و679 حالة تعاف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، عن تسجيلها 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 948 لتصل إلى مستوى 404054 حالة.

وأفادت برصد 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة ارتفعت إلى 6810 متوفين.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

انطلاق حملة التطعيم في طرابلس

الى ذلك، بدأ تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كوفيد السبت، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي في البلد الذي أضعفته النزاعات.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار "لدينا لقاح سبونيك-في الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة. ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن فوق الـ60 سنة. و لدينا أيضا اللقاح الصيني سينوفاك".

وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك "بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة".

تسجّل ليبيا حاليا نحو ألف إصابة جديدة بكورونا يوميا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالأشهر الماضية، وبلغت الحصيلة الإجمالية الرسميّة 171,131 إصابة بينها 2882 وفاة في البلد الذي تضررت بناه التحتية الطبيّة نتيجة نزاعات العقد الأخير.

وأطلقت ليبيا رسميا حملة التلقيح ضد كوفيد في 10 نيسان/ابريل، ودشّنها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتلقي أول جرعة.

وتحضّ طرابلس الليبيين للتسجيل عبر منصّة إلكترونية وضعتها بداية آذار/مارس استعدادًا لحملة التلقيح.

والمنصّة مخصّصة لليبيين حصرا، لكن السلطات تؤكد أنها ستلقح جميع السكان، بما في ذلك الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.

رغم تسجيل إصابات بنسخ متحورة من الفيروس، لم تفرض الحكومة إغلاقا أو حظر تجول ليلي، في حين جعلت وضع الكمامة إلزاميا في الفضاءات المغلقة.

