621 وفاة بكورونا في بريطانيا و115 في هولندا

ارتفعت الأحد، حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4 آلاف و934 حالة، إثر تسجيل 621 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إن إجمالي وفيات كورونا في البلاد وصل إلى 4 آلاف و934، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأضافت أن عدد الإصابات وصل حتى صباح الأحد إلى “47 ألفا و806 حالات من إجمالي 195 ألفا و524 شخصا تم إخضاعهم لفحص الفيروس”.

كما ارتفعت الوفيات بالفيروس في هولندا الاحد، إلى 1766، إثر تسجيل 115 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان صادر عن “معهد الدولة من أجل الصحة والبيئة” التابع لوزارة الصحة الهولندية، أن “إصابات كورونا بلغت 17 ألفا و851، عقب تسجيل 1224 إصابة جديدة”.

وأضاف البيان، أن البلاد سجلت 115 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة إلى 1766.

وأوضح أن عدد مصابي كورونا الذين يخضعون للعناية الطبية بالمستشفيات، بلغ 6 آلاف و875.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و225 ألفا، توفي منهم أكثر من 66 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.