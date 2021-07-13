63 شهيدا بحريق مركز عزل مرضى كورونا بالعراق

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق إلى 63 شهيدا و 100 مصاب

وأكد مصدر طبي حكومي أن 63 قتيلا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الحريق الذي نشب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، إلى جانب نحو 100 مصاب بحروق وحالات اختناق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان صدر فجر الثلاثاء، إن الأخير “عقد اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق المستشفى، ومعالجة تداعياتها”.

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى “البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة، وأن يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا”.

كما قرر الكاظمي “سحب يد وحجز (توقيف خلال فترة التحقيق) مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق”.

وكان محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، قد قرر وفق بيان صادر عنه، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الحريق، على أن تُقدم تقريرها النهائي خلال 48 ساعة فقط لإعلانه للرأي العام.

كما قرر المحافظ إعلان الحداد في ذي قار على ضحايا الحريق، وتعطيل الدوام الرسمي بها لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء.