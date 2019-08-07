65 ألف توقيع على عريضة "باطل سجن مصر"

تجاوزت التوقيعات على عريضة حملة "باطل سجن مصر" للتضامن مع المعتقلين السياسيين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، 65 ألف توقيع، بعد ثلاثة أيام من إطلاقها.

واقتربت أعداد الموقعين، اليوم الأربعاء، من 70 ألفا. فيما أعربت الحملة عن عزائها لأسر ضحايا تفجير "معهد الأورام"، محمّلة النظام المصري مسؤولية الحادث.

ودعت حملة باطل، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى التضامن الواسع مع المعتقلين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وسلطت الحملة الضوء خلال اليومين الماضيين على "قضيتي الصحفية المُعتقلة آية علاء، والناشط المصري محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، اللتين تجسدان معاناة إنسانية واحدة لا تفرق بين انتماء المعتقل السياسي، ولا تفرق بين رجل أو امرأة".

وفيما يبدو أنه نجاح لخطاب الحملة، عبّر سياسيون من تيارات مختلفة عن تضامنهم مع أهداف الحملة، مُعتبرين أن "قضية المعتقلين ذات بُعد إنساني يتجاوز أي اعتبارات أخرى".

وتلقت الحملة دعما من رموز متنوعة، أبرزها الفنان المصري خالد أبو النجا، والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، ووزير التعاون الدولي الأسبق عمرو دراج، ووزير الشؤون القانونية الأسبق محمد محسوب، والبرلماني السابق حاتم عزام، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والناشط أحمد البقري.

وتقول حملة باطل إنها تسعى لتوفير وسائل متنوعة للتوقيع على العريضة، بجانب تأمين منصاتها بوسائل احترافية من محاولات الاختراق المتنوعة.

وقال أحد المُقربين من فريق إعداد الحملة، في تصريح لـ"عربي21"، إن "هدف الحملة يتلخص في إظهار التضامن الواسع مع المعتقلين، وأن تكون قضيتهم في بعدها الإنساني والأخلاقي محل إجماع وطني، بغض النظر عن خلفية المعتقلين وانتماءاتهم السياسية".

كما اعتبرت الحملة أن التوقيع على عريضة "باطل سجن مصر" يرسل رسالة للمعتقلين أن قضيتهم ليست محل نسيان، وأن استمرار اعتقالهم مرفوض من قبل جميع المصريين.

وحددت الحملة مطالبها، التي وجهتها لكافة من وصفتهم بالأحرار في مصر والعالم، في "الإفراج عن 100 مليون مصري مسجونين من قبل النظام المستبد في مصر، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا، ضحايا قوانين الطوارئ والتظاهر سيئة السمعة، وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية من مراقبة وغيرها".

ودعت حملة باطل "أحرار العالم للتوقيع على العريضة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال فيسبوك". (عربي21)