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66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة

66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة
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