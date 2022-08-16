66 قتيلا ونداءات استغاثة.. الأمم المتحدة: الفيضانات تشرد 136 ألف سوداني

ارتفع عدد قتلى السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان، جراء الأمطار الغزيرة، إلى 66 قتيلا، وسط نداءات استغاثة من السكان إثر فيضانات نهر القاش الذي يجتاح مناطق شرق البلاد، بينما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، بأن الفيضانات تسببت بتشرد نحو 136 ألف شخص.

وقالت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل إن أكثر من 2500 منزل تهدمت كليا، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئيا نحو 500 منزل.

نداءات استغاثة

وأطلقت سلطات ولاية نهر النيل نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والحكومة المركزية بهدف تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم ، إلى احتمال زيادة منسوب الأمطار، فيما فاض نهر القاش شرقي السودان واجتاح مناطق واسعة وسط نداءات استغاثة لإنقاذ الأهالي.

وأكد عبدالجليل أن الهيئة تعمل على إكمال الاستعدادات لمجابهة أزمة الخريف بتعاون مع غرفة الطوارئ وتوفير معينات الإيواء للمناطق المتضررة بالفيضانات من معدات صحية وخيم للذين فقدوا منازلهم جراء الأزمة.

إلى ذلك شهدت عدة قرى ومناطق بولاية نهر النيل شمال السودان، موجة سيول وفيضانات مند أيام تسببت في خسائر مادية وبشرية ضخمة.

تشرد 136 ألف شخص

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ مايو في السودان شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد، خلال يوم، وذلك نقلا عن المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان والسلطات المحلية.

وقال مكتب الأوتشا في بيان، إنه بحسب إحصاء أصدره المجلس الوطني للدفاع المدني في 13 أغسطس، "لقي 52 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون منذ بداية موسم الأمطار."

ووفق تقرير الأمم المتحدة أكثر الولايات تضررا هي وسط دارفور (38,390 نسمة) وجنوب دارفور (28,730) والنيل (15,720) وغرب دارفور (15,500) والنيل الأبيض (13,920).، وتشمل المقاطعات الأخرى التي تأثرت، غرب كردفان (5,860 نسمة) وجنوب كردفان (5,770) وشمال كردفان (4,410) وشرق دارفور (3,650) وسنار (3,160).

خطة الاستجابة لحالات الطوارئ

وقال بيان الأوتشا أنه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تضاعف عدد السكان والمحليات المتضررة هذا العام في عام 2022، قد يتأثر أكثر من 460 الف شخص بالفيضانات، وفقا لخطة الاستجابة لحالات الطوارئ في السودان لعام 2022.

فيما تضررت المباني العامة والشركات والأراضي الزراعية. ودمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات حوالي 8,900 منزل وألحقت أضرارا بـ 20,600 منزل في 12 ولاية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الفيضانات أثرت على 238 مرفقا صحيا، كما تضرر أو جُرف 1,560 مصدرا للمياه وأكثر من 1,500 مرحاض وأنه في عام 2021، تأثر حوالي 314,500 شخص في جميع أنحاء السودان، بينما تأثر بين عامي 2017 و2021 في المتوسط 388,600 شخص سنويا.