67 وفاة جديدة بكورونا في العراق و35 في السعودية

سجّل العراق الخميس، 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأحصت السعودية، 35 وفاة، وسلطنة عمان 4 وفيات، والكويت وفاة واحدة، إضافة إلى 287 إصابة في قطرـ بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة في بيان، 67 وفاة و3047 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 140 ألفا و603، بينها 5 آلاف و161 وفاة، و101 آلاف و25 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 35 وفاة و1402 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 248 ألفا و226، بينها 3 آلاف و55 وفاة، و247 ألفا و89 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و427 إصابة بكورونا.

وأفادت الوزارة بأن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 80 ألفا و713، بينها 492 وفاة، و70 ألف و910 حالة تعاف.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة و620 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفعت 70 ألفا و45، بينها 469 وفاة، و61 ألفا و610 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 287 إصابة بالوباء.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 112 ألفا و92، بينها 178 وفاة، و108 آلاف و831 حالة تعاف.

وفي فلسطين، توفيت امرأة (57 عاما) من مدينة نابلس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة ، اليوم تسجيل 453 إصابة جديدة بالفيروس، و289 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 19 مليونا و26 ألفا، توفي منهم أكثر من 712 آلاف، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و207 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

