7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، بأن سبعة فلسطينيين بينهم سيدة، معتقلين لدى إسرائيل يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وذكرت الهيئة، في بيان أن “الأسرى المضربين يحتجون على اعتقالهم إداريا”، وهو الاعتقال الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية إبقاء احتجازهم بشكل مفتوح من دون توجيه تهمة محددة.

وأوضحت الهيئة أن أقدم الأسرى المضربين هو الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في القدس، ومضرب منذ 69 يوما، علما بأنه معتقل منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وأضافت أن الأسيرة هبه اللبدي (24 عاما) وتحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، اعتُقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين وحُولت إلى التحقيق، حيث استمر لمدة 25 يوما في “ظروف قاسية وصعبة”، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى إثر ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام منذ سبعة أيام.

وحذرت الهيئة أيضا من مواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين.

يشار إلى أن إسرائيل تعتقل زهاء 6500 فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، ونحو 500 يتم احتجازهم على بند الاعتقال الإداري. (د ب أ)