7 دول بينها قطر تناقش في الرياض مكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع

لتمويل غير المشروع المرتبط في إيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.



اختتمت الثلاثاء في الرياض ورشة عمل إقليمية في مقر مركز استهداف تمويل الإرهاب، بناء قدرات الدول الأعضاء في المركز. وركزت ورشة العمل على مخططات إيران للتمويل غير المشروع والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.

وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يمثل الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان)، حالات عملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم أو يمكن أن تتخذها وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية وفق صحيفة الحياة الصادرة في لندن

وشملت الحالات العملية حالتين في شأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية في شأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة.

وجميع تلك الحالات العملية، تسلط الضوء على التمويل غير المشروع المرتبط في إيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.

وتم خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ( FATF) على سبيل المثال، تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة.

وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمر حيوي لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.