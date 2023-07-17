7 قتلى بانهيار عمارة سكنية في القاهرة

قتل 7 اشخاص على الاقل واصيب العشرات بانهيار بناية سكنية في منطقة “حدائق القبة”، أحد أشهر أحياء العاصمة القاهرة.

وقالت مصادر اعلامية مصرية ان قوى الامن والاسعاف والانقاذ هرعت الى المكان لانتشال الضحايا وانقاذ المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى “الدمرداش” لتلقي العلاج

وحسب الاحصائية الاولية فان 5 سيدات وشاب وطفل قتلو في انهيار المبنى الواقع في شارع “مكاوي” والمكون من 5 طوابق

وأخليت منطقة العقار المنهار، وقطعت خدمات الكهرباء والغاز وتقوم الفرق المختصة حالياً بالتحقيق في أسباب انهيار المنزل وحصر الخسائر، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض

ارتفاع عدد قتلى انهيار المبنى بحدائق #القبة في #القاهرة إلى 7 أشخاص. pic.twitter.com/vFhZsSsPho — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) July 17, 2023

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