7 قتلى بتفجير انتحاري في "البيضاء" باليمن

أفادت مصادر محلية بمقتل سبعة أشخاص بهجوم انتحاري استهدف متجرا في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر مسؤول اليوم السبت، أن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا هاجم متجرا في منطقة ذي كالب بمديرية القريشية شمالي محافظة البيضاء، فيما لم تعرف بعد دوافع الهجوم، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنه.

يذكر أن أهالي القريشية قد تمكنوا قبل عدة أسابيع من طرد عناصر تابعين لتنظيم "داعش" كانوا يتمركزون في مناطق عدة بالمديرية حسب التقارير.

وتشهد مناطق واسعة من محافظة البيضاء مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي منذ أكتوبر 2014.