7 قتلى بقصف للتحالف على مسجد بدير الزور

دير الزور/ أرشيفية

قتل 7 مدنيين، جراء قصف للتحالف الدولي على مسجد في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، الخميس، أن قصفا جويا استهدف مسجد الزوية في مدينة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة” بريف دير الزور الشرقي، مساء الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى تعرض المسجد لأضرار بالغة جراء القصف، إلى جانب سقوط 7 قتلى.

وكان 30 مدنيا، بينهم طفلان، قتلوا في قصف لقوات التحالف الخميس الماضي على مسجد عمار بن ياسر في بلدة السوسة بريف دير الزور.

كما قتل 16 مدنيا في قصف مماثل على مسجد عثمان بن عفان في نفس البلدة الجمعة.

من جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين تنظيمي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، في هجين، آخر معاقل التنظيم في دير الزور.

ويسيطر تنظيم “الدولة”، في دير الزور، إلى جانب هجين، على بلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبو خاطر.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” بدعم أمريكي فرنسي، عملية لإخراج تنظيم “الدولة” من دير الزور.