7 قتلى و 3 إصابات من الجيش السوري بتفجير في درعا

قتل 7 جنود سوريون وأصيب 3 آخرون اليوم الخميس، إثر استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق ، في منطقة ريف درعا جنوبي البلاد.

وأفاد المصدر بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي (نافعة) و(عين ذكر) انفجرت لدى مرور سيارة إطعام تابعة للجيش السوري، وأدت إلى مقتل 7 عناصر وإصابة 3 آخرين".

ودخل الجيش السوري، أمس الأربعاء، معقل المقاتلين المعارضين في مدينة درعا، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقدرت إذاعة شام أف أم المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص. وسيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد.

ومنذ نهاية يوليو، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

ونشرت وكالة "سانا" السورية مقطع فيديو يوثق لحظة انتشار وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة داخل المدينة.

وذكرت مراسلة سانا الحربية في درعا أن وحدات من الجيش بدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار تمهيدا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي.

ولدى تمشيط المنطقة عثرت وحدات الجيش على نفق تحت الأبنية السكنية في حي درعا البلد استخدمه المسلحون للتسلل والاعتداء على الأحياء السكنية وحواجز الجيش في مدينة درعا.