7 مروحيات أمريكية تنفذ إنزالا جويا في قرية يسيطر عليها الجيش السوري

نفذت 7 حوامات أمريكية، فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، استهدفت قرى وبلدات في محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.

وقالت وسائل اعلام، بأن القوات الأمريكية قتلت مواطنا سوريا من قبيلة "العكيدات" وأصابت آخرين، واختطفت مجموعة أخرى من أبناء القبائل العربية، خلال عملية الإنزال.

واشارت مصادر محلية، إلى تعرض أحد منازل قرية ملوك سراي، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، جنوبي مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، ومقتل شخص خلال العملية يدعى راكان أبو هايل، وأصابت اثنين آخرين بجروح واختطفت عددا من سكان القرية.

أحد سكان القرية ويدعى علي، قال إن قريتهم تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ويتواجد فيها عدد من المراكز العسكرية التطوعية الشعبية، مضيفا أنهم تفاجؤوا فجر اليوم بمحاصرة قريتهم التي تبعد 26 كم جنوب مدينة القامشلي، ومسافة 11 كم شرق بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة "قسد"، من عدد من الجهات مع سماع أصوات قوية لهدير المروحيات الأمريكية.

وتابع أن جنود الاحتلال الأمريكي كانوا يستخدمون مترجمين من الجنسية العراقية طالبوا عبر مكبرات الصوت من أحد الأشخاص ويدعى راكان سعد الحمد أبو هايل، الذي يقيم في القرية منذ عامين ويعمل في تربية المواشي، وهو من أبناء قبيلة العكيدات العربية من منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، طالبوه بتسليم نفسه إلا أنه رفض ذلك فقاموا بقتله وأصابوا مدنيين اثنين بجروح.

كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي، بحسب سكان القربة، باختطاف عدد من المدنيين بينهم علي الحنوش وهو أحد قادة المقرات العسكرية التطوعية الشعبية في القرية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد حدوث اشتباك مباشر وقصير بين الطرفين أصيب اثنين فيه، كما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير أحد المقرات التطوعية.

وتعتبر عملية الإنزال الجوية الأمريكية المذكورة هي الأولى من نوعها ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف محافظة الحسكة السورية التي تشهد تطورات عسكرية على كافة الأصعدة من جميع الجهات الموجودة.

وفي ريف محافظة دير الزور، قالت مصادر محلية بريف المحافظة شرقي سوريا أن قوات "قسد" بدعم من مروحيات الجيش الأمريكي اعتقلت مجموعة كبيرة من المدنيين، فجر الخميس، في قرى وبلدات الريف الغربي.

وفي التفاصيل، بينت المصادر أن قوات "قسد" اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قبيلة البكارة العربية بعد مداهمة عدد من المنازل في بلدة محيميدة غربي محافظة دير الزور بدعم جوي أمريكي، كما داهمت "قسد" بدعم من الطيران المروحي الأمريكي منازل قرية الزغير غربي ديرالزور واختطفت مجموعة من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يشار أن قوات الاحتلال الأمريكي قتلت وأصابت العشرات من المدنيين السوريين، واعتقلت المئات منهم خلال عمليات الإنزال الجوية المستمرة منذ سنوات في مناطق شرقي سوريا.