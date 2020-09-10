7 وفيات و1000 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، تسجيل سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة مي كيلة في بيان صحافي، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (78 عاما) من يطا كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاما) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاما) من قلقيلية كانت تعاني من مرض السكري.

ولفتت إلى وفاة مواطن (65 عاما) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاما) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سجلت حالة وفاة لرضيع (6 أشهر) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من واد الجوز في مدينة القدس.

وبينت كيلة أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت كيلة إن 31 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح مقتضب إنها سجّلت وفاة طفل يبلغ من العمر 6 شهور، جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات، وفق وزارة الصحة، منذ آذار/ مارس الماضي إلى 1551، وعدد الوفيات إلى 10، فيما وصل عدد المُتعافين إلى 114.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1427 منها 1422 من داخل المجتمع و5 من العائدين، بالإضافة إلى 10 وفيات.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من كورونا"، للحد من أعداد انتشار الفيروس، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وتفرض الحكومة في غزة حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقت سابق، الأسبوع الجاري، توظيف 528 عنصرا جديدا، لدعم عمل أجهزتها الأمنية لمواجهة انتشار جائحة كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة إن العناصر الجدد تم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر، تعزيزا وإسنادا لجهاز الشرطة في إجراءاته لمواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن العناصر الجدد خضعوا لدورة تدريبية سريعة لـ3 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وتم توزيعهم على عدة مواقع تدريبية لتفادي الازدحام.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، إن استيعاب منتسبين جدد، جاء لتعزيز قدرة الوزارة على القيام بواجبها، في ظل تنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بمواجهة كورونا، بعد انتشاره بين المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفار كافة منتسبي الوزارة منذ 24 أغسطس/ آب الماضي حتى اليوم، والبالغ عددهم 19 ألف ضابط وعنصر.

وذكر أن "هناك عبء كبير تتحمله الوزارة في هذه المرحلة، وهي تعاني من نقص الكادر البشري في ظل الصعوبات المالية العامة، ما دفع لاتخاذ تلك الخطوة لتعويض هذا النقص".(عرب48)

