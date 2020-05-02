7 وفيات و1362 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في السعودية السبت، إلى 176، فيما وصلت في الكويت إلى 33 حالة، حسب بيانات رسمية.

وأعلن متحدث وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، تسجيل 7 حالات وفاة في المملكة.

وذكر "العالي" أنه جرى رصد 1362 إصابة جديدة بالفيروس، و210 حالات شفاء.

وبتسجيل الإحصائيات الجديدة يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في السعودية إلى 25 ألفا و 459 إصابة منهم 176 وفاة، و3 آلاف و765 متعافيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 33 بعد تسجيل 3 حالات.

وذكرت الوزارة، أنها سجلت 242 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و619.

كما لفتت إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1703 بعد شفاء 101 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 13326.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 98 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1534 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4002 شخص خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 101728.

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إلى تسجيل أربع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 733 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت سلطنة عمان، السبت، تسجيل وفاة فيروس كورونا، ورصدت فلسطين 3 إصابات، فيما سجلت ليبيا تعافي 4 حالات دون رصد أي إصابات جديدة.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لمقيم (لم تحدد جنسيته) و36 إصابة جراء "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى ألفين و483 منها 12 وفاة و750 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في القدس المحتلة.

وأوضحت كيلة أن الإصابات جرى تسجيلها في بلدتي بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة بالقدس.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 353، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 167 إصابة في القدس المحتلة.‎

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا؛ حيث أظهرت النتائج سلبية عينات 58 شخصا اُشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المركز أن 4 حالات جديدة تعافت من الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك يستقر إجمالي الإصابات عند 63 منها 3 وفيات و32 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، 3 ملايين و424 ألف شخص في العالم، بحسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 240 ألفا و381، وتعافى مليونا و93 ألفا و766.

