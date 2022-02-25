70 سنة سجناً لهارب في مصر

أوقفت الشرطة المصرية مطلوبا في حقه 320 حكماً قضائياً، تصل فيها مدة السجن إلى 70 سنة سجن، و80 مليون جنيه غرامات.

وقررت النيابة العامة المصرية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واتباع الإجراءات القانونية.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن "الموقوف كان هارباً من محل إقامته في منطقة العامرية (جنوب غرب الإسكندرية)، وأن الـ320 حكماً، تتوزع بين 67 حكماً بالحبس الجزئي و5 (مستأنف) و248 غرامة في قضايا مبان وتبديد، وأن إجمالي مدة السجن تصل إلى 70 سنة، والغرامات تصل إلى 80 مليون جنيه، وتمت مداهمة مكان إقامته وتوقيفه، وتحويله إلى النيابة العامة المصرية".