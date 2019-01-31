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70 % من عمال إيران البالغ عدهم 14 مليونا تحت خط الفقر

70 % من عمال إيران البالغ عدهم 14 مليونا تحت خط الفقر
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