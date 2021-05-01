704 إصابات بكورونا في الأردن و903 بلبنان والإجمالي في السعودية يتجاوز 418 ألفا

سجل الاردن السبت 35 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما رصد لبنان أقل من الف اصابة للمرة الاولى منذ اشهر، في حين ، تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في السعودية 418 الف حالة.

وقالت وزارة الصحة الاردنية ان اجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 712,077 والوفيات إلى 8871 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 166، فيما غادرت 141حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1346 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2507، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 685,010 حالات.

وفي سياق متصل، قال أمين عام وزارة الصحة الاردنية مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، ان كميات كبيرة من لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى المملكة يوم غد الأحد.

وبين الدكتور البلبيسي، أن هذه الكمية جزء من الكميات المتفق عليها والتي تصل الى المملكة اسبوعياً كل يوم أحد، وفق وكالة الانباء الأردنية.

أقل من 1000 إصابة بلبنان

للمرة الأولى منذ شهر تراجع مؤشر الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19" في لبنان، السبت، إلى مستوى أقل من 1000 حالة، وسط انخفاض طفيف لعدد الوفيات اليومية بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائية يومية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 930 حالة، ليصل مجموعها العام إلى 527508 إصابات.

وهذه هي المرة الأولى منذ شهر حينما يتراجع مؤشر الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 28 أبريل 1182 حالة، وفي 29 أبريل 1336، وفي 30 أبريل 1001.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 24 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا المرض في لبنان سبعة آلاف وثلثمائة وشخصين (7302).

وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم 28 أبريل إلى 26 حالة، وفي 29 أبريل 25 حالة، وفي 30 أبريل 29 حالة.

السعودية.. الاصابات تتجاوز 418 ألفا

وسجلت السعودية السبت، 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 418411 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6968 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 964 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 401544 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9899، والحالات الحرجة 1333 حالة.