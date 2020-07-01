73% من الناخبين الروس أيدوا تعديلات دستورية تمد حكم بوتين

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيانات انتخابية، أن 73% تقريبا من الناخبين الروس أيدوا تعديلات دستورية ستتيح للرئيس فلاديمير بوتين مجددا الترشح للرئاسة مرتين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، في تقرير منفصل، أن النتائج الأولية أظهرت أن 73.7% من الناخبين أيدوا التعديلات.

وأعطت روسيا الأسر منحا مالية، الأربعاء، وهو اليوم الأخير للتصويت على التعديلات الدستورية التي يمكن أن تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 وهو احتمال تسبب في احتجاج صغير من منتقدي الكرملين في الميدان الأحمر.