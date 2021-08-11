8 أحكام بالسجن لمدانين بتهم فساد في السعودية

حكمت محكمة بـ 8 أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة بحق مدانين بالفساد في الممكلة العربية السعوديه.

ومن بين المدانين، محافظ وقاضٍ.

ومن أبرز الأحكام "إدانة قاضٍ كراشٍ، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، وإدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 25 ألف ريال سعودي”، وفق الوكالة من دون الكشف عن هويتهما كعادة المملكة في شأنها القضائي.

وشملت القضايا الستة الأخرى 16 متهما، أغلبهم موظفون، وصدرت فيها أحكام متفاوتة بالحبس والسجن بين سنة وستة أشهر و11 عاما؛ بتهم “التزوير والرشوة وغسل الأموال والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة واستغلال النفوذ”.

وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر بيان الإثنين، توقيف 207 مواطنين ومقيمين، بينهم موظفون في وزارات كالدفاع والداخلية؛ بتهم بينها "الرشوة واستغلال النفوذ".

وسبق وأن أعلنت الهيئة، في مارس/آذار الماضي، توقيف 241 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون في 5 وزارات؛ بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".