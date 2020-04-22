8 إصابات جديدة كورونا في ليبيا ترفع الإجمالي لـ 59

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا(حكومي)، مساء الثلاثاء، تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 59 حالة.

وقال المركز، في بيان، إن المختبر المرجعي التابع له استلم 83 عينة، وكانت نتائج 75 منها سالبة، و8 موجبة.

وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 59 تعافى منهم 14، وتوفي شخص واحد بحسب بيان المركز ذاته.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و541 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)